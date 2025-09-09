Di Gennaro: “Io Camarda, se ci credo, lo tenevo in rosa al Milan”

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, in cui ha parlato dei giovani italiani, citando anche Camarda

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, in merito ai giovani italiani, citando anche Francesco Camarda.

Polemica Corvino-Graziani sui giovani italiani, qual’è il suo pensiero?:

“I giovani italiani ci sono, bisogna avere il coraggio di farli giocare. Se il 68% di stranieri gioca in Italia, un motivo ci sarà. Se vengono gli stranieri forti ok, ma se valgono come o meno dei nostri, qualcosa non quadra. Ci sono realtà importanti, serve il coraggio di farli giocare. Pio Esposito per me andrà in nazionale, sperando che possa fare il suo percorso all’Inter. Ha giocatori forti davanti, ma se è rimasto ha la possibilità di fare qualcosa. Come Camarda a Lecce, che ora ha una chance. Non c’è la generazione forte come visto in passato, ma giocatori ne abbiamo. Serve lavorarci sui giovani, sulle seconde squadre per valorizzare i nostri ragazzi. Nei settori giovanili servono allenatori aziendalisti che devono far crescere il prodotto, non che pensino ai risultati. Poi c’è anche un discorso tecnico, perché i nostri hanno paura a dribblare, e si va tanto sul fisico. Si deve discutere di certe cose. In Italia si va troppo sul discorso fisico. Se non intervengono dall’alto, non cambierà mai nulla. Io Camarda, se ci credo, lo tenevo in rosa al Milan. Noi abbiamo paura di farli giocare”.