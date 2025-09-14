Di Canio: “Rabiot determinante per dare equilibrio alla squadra”

Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di La Stampa in cui ha parlato del Milan di Allegri e di Adrien Rabiot

Paolo Di Canio ha parlato a La Stampa in merito al Milan:

“Di sicuro ha preso un giocatore come Rabiot determinante per dare equilibrio al centrocampo come vuole Allegri, un profilo capace di rompere l’azione avversaria e ripartire palla al piede. Non aveva nessuno così, Modric ha 40 anni e lo puoi impiegare davanti alla difesa solo per ordine e qualità, non per gamba. Ecco perché Rabiot, con i suoi strappi, diventa utile: anche se il mercato del Milan resta un ibrido che ha deluso, perché voleva Vlahovic, poi Hojlund, aveva preso Harder e si ritrova con Nkunku, nessuno ha a che fare con l’altro”.