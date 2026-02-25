Milan, Gozzini su Jashari: “Deve mettersi in mostra…”

Senza Loftus-Cheek toccherà a Jashari confermarsi e mettersi in risalto davanti agli occhi di Allegri e dei tifosi

Alessandra Gozzini, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo ad Ardon Jashari, centrocampista del Milan, dicendo: “Negli ultimi due incontri dei rossoneri, Ardon Jashari ha trascorso in campo quasi quanto in tutte le precedenti gare del campionato: novanta minuti contro il Como e altri 74 contro il Parma, per un totale di 164 minuti. Nelle altre partite della Serie A, aveva partecipato per solo 205 minuti. Se giocherà contro la Cremonese, come sembra probabile, in due settimane supererà il tempo di gioco accumulato nei precedenti sei mesi al Milan.”

“È evidente che è giunto il momento per lui di mettersi in mostra e l’infortunio di Loftus-Cheek non può che offrirgli l’opportunità di scendere in campo, finora bloccato dalla coppia imprescindibile Modric-Rabiot e dalla presenza di un centrocampista di forza come Fofana o di un regista esperto come Ricci, più abituato al nostro campionato. Ora, Jashari emerge come la novità pronta a brillare: addirittura un Pallone d’Oro si è reso disponibile per agevolare il suo ingresso. Modric si è spostato di lato, consentendo ad Ardon di occupare una posizione più centrale: Luka ha assunto il ruolo di mezzala. In altre fasi, i due si sono alternati: è più corretto definirlo un sistema con due registi”.