Milan, Sorpresa sulla sinistra? Le ultime dai campi

In queste ultime ore potrebbe esserci stata una valutazione ulteriore per la fascia sinistra del Milan: ecco il possibile titolare

Con un pizzico di amarezza vedere Estupinan come possibile titolare nel prossimo turno è da considerarsi come una sorpresa. L’amarezza non è nel fatto che sulla fascia sinistra ci sia Bartesaghi (una meravigliosa rivelazione) quanto più per il fatto che il terzino venezuelano non sta rendendo come sperato.

Una vera e propria arma in meno, una freccia difficile da scoccare ma su cui Allegri vuole investire ancora un po’. La partita contro il Parma è tutt’altro che da sottovalutare. La corsa per l’UCL entra nel vivo con Napoli, Roma e Juve che seguono il Milan ogni giornata.

Ecco che Estupinan potrebbe essere scelto per decidere come vuole chiudere il resto di questa stagione. Il ballottaggio con Bartesaghi è aperto e se Max lo manderà in campo dal primo minuto allora vedremo quale sarà la scelta di Estupinan.