Milan, Del Piero contesta Rabiot: le parole

La leggenda bianconera ha commentato le parole di Adrien Rabiot in relazione al campionato di questa stagione

Alessandro Del Piero ha condiviso il suo punto di vista sul campionato, a partire dalle recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot (“Se il Milan non ci fosse, il torneo sarebbe già chiuso”): “Non sono d’accordo, però comprendo la sua opinione. Fino a questo momento, il Milan si è dimostrato la squadra con maggiori possibilità di vincere insieme all’Inter. Altre squadre hanno subito delle battute d’arresto per vari motivi e poiché il Milan non è coinvolto nelle coppe. Si trova in una posizione favorevole, considerando che gli impegni per l’Inter aumenteranno. Pertanto, ciò che afferma Rabiot è solo parzialmente accurato; sicuramente, il Milan è il principale contendente”.

Qual è il suo pensiero sulla Juventus in Champions?

“Ritengo sia fondamentale affrontare le sfide una alla volta. Questo non è l’anno, dato il recente cambiamento dell’allenatore, per affermare ‘puntiamo alla finale’; la Juve deve concentrarsi su ogni partita e giocarla al meglio. Credo che Spalletti e la squadra stiano cercando di sviluppare un’identità che permetta loro di competere contro chiunque, il che implica avere l’obiettivo di vincere ogni incontro, a prescindere dall’avversario, e questa è una mentalità positiva. Posso affermare che hanno buone possibilità di avanzare nel turno (contro il Galatasaray), data la situazione attuale, il fatto di giocare la seconda gara in casa e l’alto livello di fiducia. Se riusciranno a superare questo scoglio, poi penseranno al passo successivo”.

La Juventus è tra le squadre di cui parlava in grado di lottare per il titolo?

“Perché no, hanno riacquistato fiducia e mostrano solidità; tuttavia non so se questa sia la loro ambizione. Ci sono ancora abbastanza partite da giocare, a mio avviso è importante crederci sempre, anche se altre formazioni attualmente mostrano maggiore consistenza. Ma in questo caso, si tratta di un percorso che è iniziato più tardi, chi può dirlo… Dico sempre che fino a quando la matematica non ti estromette, dovresti sempre puntare al massimo; poi ciò che accadrà arriverà. Ma nulla è certo, nemmeno quando le cose appaiono solide. E se lo pensano, fanno bene a farlo”.