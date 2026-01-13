Milan, Ammenda per i rossoneri: la decisone del Giudice Sportivo

Dopo i risultati della scorsa giornata, il giudice sportivo ha emesso le sue decisioni finali su quanto accaduto a Firenze

Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventesima giornata di Serie A. Al Milan, che ha giocato domenica contro la Fiorentina, è stata imposta una multa di 10 mila euro: “Multa di 10. 000 euro: alla Società MILAN per responsabilità oggettiva, a causa di un ritardo ingiustificato di circa tre minuti nell’inizio della partita; recidiva continuativa”.

Anche la Fiorentina ha ricevuto una multa di 3 mila euro “per aver fatto lanciare dai propri tifosi, nel corso dell’incontro, due fumogeni all’interno del campo; sanzione ridotta ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Nessun calciatore del Milan è stato squalificato. Youssouf Fofana è finito in diffida, essendo stato ammonito per la quarta volta in questo campionato contro i viola.