Anche la Dea fermata dal Sassuolo: Milan e Atalanta (per ora) a 38

Dopo il 5-2 in casa del Milan della scorsa giornata, Dionisiaffonda anche l'Atalanta che cade a Reggio Emilia. Corsi e ricorsi storici: era successa la stessa cosa anche lo scorso anno. Vittoria di misura per i neroverdi che gestiscono bene la gara e portano a casa 3 punti importanti. Così il Sassuolo si rialza dalla crisi con 6 punti in 2 partite. La vittoria arriva grazie a un bel gesto di Armand Laurienté subentrato nel secondo tempo. Dea che finisce la gara in 9 per l'espulsione di Joakim Maehle (nella prima frazione di gioco per un fallo su Berardi) e poi di Muriel (per proteste) proprio sul finale. I due salteranno la gara dell'Olimpico il prossimo sabato alle 20.45 contro la Lazio di Maurizio Sarri.