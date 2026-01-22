Milan, De Zerbi su Rabiot: “Era il nostro 10…”

L’allenatore del Marsiglia elogia il suo ex pupillo della scorsa stagione adesso titolare nella squadra di Allegri

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha dichiarato a “Viva El Futbol” riguardo Adrien Rabiot, un suo ex giocatore nella squadra francese ora al Milan: “Rabiot è colui che abbiamo visto, modifica gli equilibri. È un calciatore polivalente perché sa fare tutto, sa difendere, sa attaccare e sa sfruttare gli spazi. È anche una persona di valore, sfortunatamente la sua esperienza a Marsiglia è terminata in un modo che non desideravamo, né noi né credo lui stesso”

”Ci ha dato la possibilità di partecipare alla Champions League. L’anno precedente il nostro giocatore chiave era il dieci. Si muoveva tra le linee e interpretava il suo ruolo in modo personale. In questa squadra, Rabiot era decisivo. Adrien non è un tipico numero 10, ma l’anno scorso ha realizzato il massimo di gol”.