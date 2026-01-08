Milan-Genoa | De Rossi: “Rossoneri? Strutturati e difensivi…”

Il tecnico del Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita sui rossoneri e le chance della gara

Daniele De Rossi ha condiviso alcune riflessioni con DAZN prima della partita tra Milan e Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa:

Che tipo di match prevedi oggi?

“Il Milan è tra le formazioni più competitive del campionato, ma è anche quella che concede di più il possesso palla. Tuttavia, questo le consente di diventare ancora più temibili, poiché difendono in modo molto organizzato e strutturato. Inoltre, quando ripartono, dispongono di un talento straordinario. Sarà una sfida impegnativa che dovremo affrontare con determinazione”.

Oggi hai introdotto qualcosa di nuovo?

“Non c’è nulla di eclatante, Leao sta giocando meno largo e questo ha risolto un problema. Ma ci sono altre sfide poiché si posiziona vicino alla porta ed è molto pericoloso. I giocatori e la loro energia faranno la differenza. Anche ai tempi della Roma si faticava a vincere contro il Milan, la distanza di qualità è evidente, ma con audacia possiamo disputare una grande partita”.

In che modo dimostrate coraggio?

“Abbiamo scelto di essere audaci in fase offensiva: recuperiamo palla in alto e mettiamo pressione sulle loro giocate, lasciando spazio dietro per Leao e Pulisic. Dobbiamo stare attenti e non perdere il possesso”.