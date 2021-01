Dalot: “Lo Scudetto sarebbe fantastico, la pressione ci piace. Manchester? Penso solo al Milan”

MILANO – Il terzino rossonero Diogo Dalot, arrivato a Milano lo scorso ottobre in prestito secco dal Manchester United, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Associated Press: “Sono una persona sicura di sé. Conosco le mie qualità, so cosa sono in grado di fare e al tempo stesso so anche quali sono i miei limiti, su cui devo lavorare. Ora sto giocando con una certa regolarità e questo è fondamentale per me. Inoltre la squadra sta andando forte e c’è grande entusiasmo”.

SULLO SCUDETTO – “Vincerlo sarebbe ovviamente fantastico, anche perché il Milan non lo vince da tanti anni e deve tornare al vertice del calcio italiano. Più passa il tempo e più aumenta la pressione, ma a noi giocatori piace. Abbiamo tante squadre sotto di noi, che stanno provando a raggiungerci: per noi è una sfida molto stimolante provare a rimanere in vetta”.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “È molto esigente con noi. È uno dei primi ad arrivare al campo di allenamento e uno degli ultimi ad andarsene. Questi comportamenti ci aiutano a capire che dobbiamo essere professionali come lui, perché se vuoi vincere tanto, devi comportarti in un certo modo. È stata una sorpresa piacevole lavorare con lui. Ti può dare fiducia quando pensa che tu ne abbia bisogno e riesce sempre a caricarti nei momenti di difficoltà. Se vede che puoi fare di più non aspetta a dirtelo: bisogna ascoltarlo, perché tutto quello che ci dice è finalizzato alla nostra crescita”.

SUL MANCHESTER UNITED – "Ora sono completamente concentrato sul Milan. Penso solo a quello che devo fare in campo con la maglia rossonera. Quando vado a casa e ho tempo libero, riesco a vedere le partite del Manchester o del Porto e sono felice per loro, perché stanno vincendo e stanno facendo benissimo".