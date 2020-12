Dalot a MTV: “Oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Dimostrato di essere una squadra unita”

MILANO – Ecco le parole di Diogo Dalot ai microfoni di MilanTv al termine del match contro lo Sparta Praga.

SUL MATCH – “Siamo venuti qui con l’intenzione di vincere e poi aspettare il risultato del Lille per vedere se potevamo passare come primi. È stata una partita difficile su un campo duro, abbiamo dimostrato di essere non solo 11 giocatori ma una squadra unita”.

SU KALULU E DUARTE – “Non siamo solo in 11, Leo e Pierre oggi sono stati fantastici. È la dimostrazione che siamo un grande gruppo”.

POSIZIONE PREFERITA – “A sinistra o a destra per me è indifferente, l’importante è giocare. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro”.

