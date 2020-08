Dalla Russia – Il Milan rimane favorito per Miranchuk

MILANO – Sono almeno i tre i club italiani che stanno seguendo con interesse Aleksej Miranchuk, centrocampista della Lokmotiv Mosca: si tratta di Milan, Atalanta e, nelle ultime ore, anche la Roma. Secondo quanto riportato dal portale russo “sportrbc.ru” i rossoneri sarebbero al lavoro per presentare una nuova offerta per il classe ’95, soprattutto perché i bergamaschi nelle ultime ore sembravano essere molto vicini al giocatore. Miranchuk vuole i rossoneri e questo fa del club di via Aldo Rossi il favorito alla corsa per l’ultimo gioiello del calcio russo. Il portale sportrbc.ru riporta anche una fonte vicino all’operazione: “Aleksej non nasconde di voler giocare per il Milan, nonostante un’offerta importante alla Lokomotiv dell’Atalanta. Allo stesso tempo, i milanesi hanno preparato una nuova proposta, che sarà presto discussa dal club russo. Anche la Roma ha recentemente contattato i rappresentanti di Miranchuk. Tuttavia, non c’è stata alcuna richiesta di trasferimento dai romani alla Lokomotiv. Oggi, nonostante la grande voglia dell’Atalanta, il Milan è più vicino all’acquisto di Miranchuk. La Roma ha preparato un’offerta, ma non l’ha inviata al club“. La dirigenza rossonera aveva provato a portare già a gennaio il Miranchuk offrendo alla Lokomotiv 18 milioni di euro, ma il club russo preferì rifiutare. Che sia volta buona? Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità in casa rossonera. Pessime notizie, una batosta dietro l’altra: Maldini KO! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live