Dalla Francia – RB Lipsia punta Simakan.

MILANO – Maldini e Massara hanno chiesto allo staff sanitario di via Aldo Rossi di contattare i loro colleghi dello Strasburgo per avere notizie su Simakan. Il classe 2000 si è infortunato nell’ultimo turno di Ligue 1 nel match contro il Lens, tanto che nelle prossime ore dovrà operarsi in artroscopia. Se il consulto tra i dottori dei club dovesse dare buone notizie, gli uomini mercato rossoneri affonderanno il colpo. Altrimenti cambieranno obiettivo. Almeno per l’immediato.

Simakan piace molto al Milan e non è escluso che i due dirigenti non affondino lo stesso colpo lasciandolo in Francia, fino a fine stagione. Infatti è alto rischio che altri club decidano di fiondarsi sul giocatore nonostante l’infortunio. A fare il punto sulla trattativa ci ha pensato il giornalista di RMC Sport Loic Tanzi con un post sul proprio profilo Twitter: “Mentre il Milan sta lottando per il per concludere subire il caso Simakan, il Lipsia spinge per convincere il giocatore ad entrare in Germania la prossima estate. Sono iniziate le trattative tra i due club“. Ecco il post completo:

Un difensore serve a tutti i costi al Milan, soprattutto dopo la cessione di Leo Duarte ai turchi dell'Istanbul Başakşehir. Una cessione che lascia un buco importante in un reparto che conta i soli Alessio Romagnoli, Mattero Gabbia, Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Ci sarebbe anche Mateo Musacchio, il quale però sembra essere fuori dai piani del Milan e di Stefano Pioli. Serve dunque un'alternativa che possa contribuire al turnover dei rossoneri, impiegati in stagione su più fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia (impegnati nel prossimo turno contro l'Inter che ha battuto ai supplementari la Fiorentina 2 a 1). Alla dirigenza rossonera continuano a piacere Ozan Kabak dello Schalke 04, Kristoffer Ajer del Celtic, Loic Badé del Lens e Fikayo Tomori. Quest'ultimo, secondo Di Marzio, già bloccato dal Milan.