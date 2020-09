Dal Portogallo: Milan, il Monaco piomba con un’offerta su Florentino

Milan, anche il Monaco su Florentino

MILANO – Nonostante sia solo la terza scelta nella lista rossonera, dopo Bakayoko del Chelsea e Soumaré del Lille, c’è da registrare l’interesse del Monaco per Florentino Luis che, di fatto, allontana ancora di più il calciatore classe 1999 da Milano.

Secondo quanto riportato da Record, autorevole testata portoghese, infatti, il club del Principato avrebbe messo sul piatto 1,5 milioni di euro per il prestito e 30 per l’opzione di acquisto tra un anno. Un’offerta importantissima che potrebbe sbaragliare, in pochissime ore, la concorrenza neanche troppo agguerrita di Milan e Fulham.