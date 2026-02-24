Milan, Altra somma da pagare per il club

Il Milan dovrà versare altri soldi a causa di un'ennesima multa emanata dal giudice sportivo: ecco la cifra

Uno degli aspetti certi di questa stagione per il Milan non deriva dal campo da gioco, ma dai comunicati ufficiali del Giudice Sportivo al termine del weekend. Oggi è stato rilasciato il rapporto con le decisioni relative al 26° turno di campionato, che includono squalifiche, multe e tutto ciò che è stabilito dalla Giustizia Sportiva. E come già avvenuto diverse volte in questa stagione, è stata inclusa la notifica di una multa per il Milan.

Il club rossonero ha ricevuto una multa di 20.000 euro a causa del ritardo sia nel primo che nel secondo tempo. Si tratta di una sanzione più consistente. Non solo per il fatto che si è verificata due volte nella stessa serata, ma anche perché è una recidiva considerato il resto della stagione.

Il comunicato afferma: “Ammenda di € 20. 000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva. Per aver ingiustificatamente causato un ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”.