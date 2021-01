Da Milanello, il programma del 2 gennaio 2021: rifinitura pre Benevento

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Come riportato da acmilan.com, per il 2 gennaio 2021 Stefano Pioli ha previsto la consueta rifinitura della vigilia al mattino. In ballo c’è la preparazione alla sfida contro il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi, in programma domenica 3 gennaio 2021 alle 18:00 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano; sarà la prima gara del nuovo anno e la quindicesima del campionato di Serie A, con Romagnoli e compagni chiamati a mantenere la testa della classifica con un punto di vantaggio sull’Inter seconda.

Nella giornata di ieri, i rossoneri si sono ritrovati per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per dare il via al primo allenamento del 2021, focalizzandosi sul prossimo impegno di campionato a Benevento, domenica 3 gennaio alle 18.00. Paolo Maldini e Frederic Massara anche ieri presenti a Milanello.

IL REPORT

Consueta attivazione muscolare in palestra per iniziare, al termine della quale la squadra è scesa in campo per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. Il gruppo ha poi iniziato una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto la parte tattica del programma odierno. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di allenamento.

“E’ stato un anno gratificante, alleno – ha spiegato Pioli a SkySport – in un grande club ed un gruppo di ragazzi che mi piacciono tanto. Per i loro comportamenti, perché pur essendo così giovani sono molto responsabili perché ci troviamo anche in una situazione molto particolare e complicata per loro. Il primo giorno che sono arrivato a Milanello mi sono sentito bene, con tutti. Qui c’è il meglio possibile per lavorare bene. Dobbiamo continuare su così, puntando al massimo e possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

