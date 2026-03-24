Milan, Napoli tappa cruciale per il campionato

Dopo la sosta il Milan affronterà il Napoli e Edoardo Reja ha offerto una sua opinione a riguardo e la possibile influenza sul campionato

L’ex tecnico del Napoli Edoardo Reja, che ha guidato la squadra in 164 partite tra Serie A e Serie B, ha espresso le sue opinioni sulle attualità del campionato, analizzando la corsa per il titolo:

“Il pareggio a Firenze dimostra che il campionato è ancora aperto. Sia il Milan che il Napoli sono nella competizione e la prossima sfida sarà cruciale per entrambi, in un certo senso. Napoli? Penso che il calendario possa rivelarsi favorevole. Certo, dopo la sfida con il Milan ci sarà anche la trasferta a Como, che si presenta comunque impegnativa, ma il percorso delle altre due contendenti mi sembra più complesso. Cosa non fare? Non sottovalutare alcune gare. Le squadre ‘piccole’ in Italia non sono mai da prendere sottogamba. Conte lo sa bene. “

Dopo la sosta

Ecco che nonostante la distanza temporale la partita tra Milan e Napoli non può che assumere un’importanza magistrale. In concomitanza l’Inter affronterà la Roma e ci sarà dunque un altro palcoscenico in evidenza. Al momento Allegri punta al riposo dettato dalla sosta nazionali e al rientro serviranno forze fresche sia dal punto di vista fisico che mentale. Pulisic e Leao servono più che operativi sebbene per entrambi gli attaccanti il pensiero delle proprie nazionali sia molto presente. Ij un momento come questo il livello di tutte le squadre dovrebbe subire un’impennata dal momento che i giocatori vogliono guadagnarsi il proprio futuro sia a livello di Nazionale e sia a livello di club. Contro il Napoli sarà una gara decisiva per le sorti del piazzamento in Champions League e se l’Inter dovesse pareggiare o perdere si riaprirebbe il discorso Scudetto,