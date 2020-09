Crotone-Milan, il peggiore in campo è Castillejo

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri nella sfida tra Crotone e Milan, valida per la seconda giornata di campionato, è Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, entrato al 63esimo minuto al posto di Saelemaekers, non ha inciso in una gara in cui la sua freschezza, velocità e tecnica avrebbero potuto fare la differenza. Al momento è lui il grande punto di domanda di questo inizio di stagione: non ha ancora ingranato.