Milan, Pasquetta come crocevia per la stagione?

Si avvicina il rientro dopo la sosta per le Nazionali e il Milan di Allegri si prepara ad una sfida che potrebbe decidere la stagione

Il Milan ha ancora la possibilità di sperare nello scudetto? Quanto sarà cruciale il match di Pasquetta contro il Napoli in quest’ottica? Di questo tema ha discusso l’ex portiere rossonero e campione del mondo del 2006 con l’Italia, Marco Amelia. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Cosa dovrà migliorare il Milan in estate per diventare veramente competitivo? E riguardo a Modric?

“Ritengo che Modric possa senza dubbio continuare a giocare per altre stagioni, considerando quanto ha reso quest’anno. Per la prossima stagione, la qualificazione in Champions League richiederà una rosa ben strutturata. Credo che il Milan abbia fatto un buon campionato, ma ci sia anche un po’ di dispiacere per i punti persi contro le squadre che combattono per non retrocedere, perché avrebbero potuto trovarsi oggi con qualche punto in più rispetto all’Inter e nutrire sogni di scudetto. Tuttavia, per l’anno venturo, la cosa più cruciale sarà avere una rosa ampia, poiché dovranno affrontare anche le sfide di Champions. Non c’è un preciso ruolo da coprire, ma avere quanti più titolari possibile nei 23 giocatori sarà l’obiettivo principale per questa estate”.

Sembra abbastanza chiaro da queste parole che ci sia un po’ di rammarico per i punti lasciati in partite inaspettate. Il campionato è proprio questo: una competizione così duratura e costante da far perdere le vere potenzialità di una squadra che può cedere in certe occasioni. Accade a tutte le formazioni dalle big alle piccole ma nonostante questo il valore effettivo rimane impresso con i punti. Il Milan può giocare ancora per la vetta e la sfida di Napoli è legata senza dubbio a quella tra Inter e Roma. Il futuro potrebbe presentare la Champions League pertanto un traguardo come lo Scudetto rischia di diventare arduo da raggiungere per un dispendio maggiore di energie.