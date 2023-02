Milan, la crisi passa anche dai big rossoneri che non brillano più

Sono tanti i giocatori che sono diventati irriconoscibili in queste settimane. E la crisi passa anche e soprattutto dalle star rossonere. Theo e Giroud sembra siano rimasti ancora in Qatar . Spenti e senza idee. Stesso discorso anche per Leao , anche se forse ha fatto qualcosa in più rispetto ai due francesi. Il numero 9 non è più quello di prima e sembra che il Mondiale lo abbia sfinito.

Un mese da incubo e un inizio 2023 da cancellare per i tifosi del Milan che stanno facendo scordare quello che di buono era stato fatto in questi 3 anni. Certo è che anche il mercato in entrata non ha aiutato. Ci si aspettava sicuramente di più da giocatori come De Ketelaere (che non è nemmeno apparso durante il derby) ed Origi (quasi un fantasma insieme a Giroud dal 1' contro l'Inter). La quinta sconfitta dell'anno e la quarta consecutiva non sono dati accettabili. E come sta rispondendo la società a tutto questo? Il neo proprietario rossonero -Gerald Cardinale- è atteso per il 14 febbraio a San Siro per il match di Champions contro il Tottenham. Paolo Maldini ha parlato una volta in un mese e fra 5 sconfitte ed ha detto che -dopo tutto- il Milan è dentro i suoi parametri...