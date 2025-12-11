Criscitiello: “Al Milan è andata molto bene con il Torino”

Michele Criscitiello ha parlato al podcast di Aura Sport “Cose scomode” in merito alla vittoria del Milan contro il Torino:
“Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così, e quindi finisce con la reazione del Milan, la vittoria del Milan. Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi contro il Torino che per me è allenato malissimo da Baroni che da quando ha perso Del Rosso che è tornato a Lecce, la fase difensiva Baroni non sa neanche dove sia di casa e infatti prende 2,3,4 imbarcate a destra e sinistra. Detto ciò il Milan giocando 24 ore prima il signor Pulisic aveva 39 e mezzo di febbre, si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita. Però non si può permettere di correre sempre quei rischi. Però per fortuna del Milan, e ne sono felice, sono contento, il Milan ha fatto quello che non aveva fatto a Parma da 0-2 a 2-2, qua da 2-0 a 2-3. Il Milan per lo scudetto c’è. Sì. Ci sarà? Ni. Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?”.