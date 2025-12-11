Criscitiello: “Al Milan è andata molto bene con il Torino”

Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Aura Sport in cui ha parlato della vittoria del Milan contro il Torino

Michele Criscitiello ha parlato al podcast di Aura Sport “Cose scomode” in merito alla vittoria del Milan contro il Torino:

“Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così, e quindi finisce con la reazione del Milan, la vittoria del Milan. Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi contro il Torino che per me è allenato malissimo da Baroni che da quando ha perso Del Rosso che è tornato a Lecce, la fase difensiva Baroni non sa neanche dove sia di casa e infatti prende 2,3,4 imbarcate a destra e sinistra. Detto ciò il Milan giocando 24 ore prima il signor Pulisic aveva 39 e mezzo di febbre, si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita. Però non si può permettere di correre sempre quei rischi. Però per fortuna del Milan, e ne sono felice, sono contento, il Milan ha fatto quello che non aveva fatto a Parma da 0-2 a 2-2, qua da 2-0 a 2-3. Il Milan per lo scudetto c’è. Sì. Ci sarà? Ni. Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?”.