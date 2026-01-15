Mercato Milan | Goreztka a costi elevati? Il piano del club

Il centrocampista del Bayern è seguito con attenzione dal Milan dal momento che ci potrebbe essere la scadenza di contratto

I rossoneri stanno cercando di capire come si svilupperà il centrocampo per la prossima stagione. Il primo dubbio verte su Modric. Il croato ha dimostrato di poter giocare in Serie A e dunque un’altra stagione potrebbe rientrare nei suoi piani (ma nulla è stato confermato). La dirigenza rossonera cerca alternative di alto livello.

Negli ultimi giorni è uscito il nome di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco ha 30 anni ed è in scadenza di contratto. Questo agevola il Milan a fare un tentativo concreto per il tedesco. Nonostante ciò ci sarebbe lo scoglio dello stipendio. Goretzka guadagna 7 milioni di euro e nel caso di un trasferimento ci sono anche le commissioni dell’agente.

Ecco che dunque la riflessione si fa sempre più ampia. I soldi per pagare il classe 96 ci sarebbero secondo le fonti. Se il Milan dovesse perdere Modric e andare in Champions League allora Goretzka diventa un nome chiave per la prossima stagione. Vedremo se il Diavolo farà tentativi concreti.