Secondo Billy Costacurta il vero problema ora è la fase difensiva

Sono tanti i problemi a cui ha dovuto fare fronte Pioli in questi ultimi mesi. Ma in primis si è sgretolata la solidità del reparto di difesa

I rossoneri sono lontani dalla vittoria da ben 6 gare. L'ultima è stata quella vinta contro la Salernitana. Poi un lento declino per gli uomini di Pioli. Due pareggi e quattro sconfitte (tra tutte le competizioni). Ora però serve una reazione e soprattutto serve confermare la vittoria del derby di andata. Da novembre le cose sono iniziate ad andare progressivamente peggio. Complici anche i numerosi infortuni a cui Pioli ha dovuto mettere le toppe. E un altro risultato negativo riporterebbe al 2013 quando allenava Massimiliano Allegri. La valenza del confronto di domenica è davvero enorme. Soprattutto per i tifosi milanesi che sanno bene cosa significa. Passione, storia, rivalità, agonismo. Tutti si aspettano la rinascita del Diavolo: e che il match contro Inzaghi possa rappresentare il punto di svolta per l'ambiente rossonero per ricominciare a sognare?