Costacurta: “Se Leao migliora, il Milan può puntare in alto”

Costacurta analizza le ambizioni del Milan dopo la vittoria sul Lecce e indica Leao come l’uomo chiave per puntare davvero in alto.

La vittoria del Milan a San Siro contro il Lecce di ieri sera, per molti, indirizza i rossoneri già verso una lotta Scudetto tutta milanese contro l’Inter. Tuttavia, per altri, al momento il Milan dovrebbe stare più attento a blindare la zona Champions, guardandosi dai possibili inseguitori, piuttosto che inseguire il sogno tricolore.

È di questo parere l’ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta che, oggi opinionista a Sky Sport, ha commentato nel post-partita le ambizioni del Milan. Ambizioni che potrebbero crescere qualora qualche elemento dovesse fare il salto di qualità e, in particolare, Costacurta fa il nome di Leao. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Costacurta

“Io credo che il Milan debba continuare a guardarsi un pochino dietro, credo che Max Allegri abbia ragione. Però io guardo le prestazioni di alcuni giocatori del Milan e penso: ma se alzassero il livello, la qualità, potrebbero veramente puntare in alto. Il riferimento naturalmente è a Leao. Io penso che il Milan sia una squadra che potrebbe giocare meglio se alcuni elementi giocassero meglio, e tra questi sicuramente Leao è quello che può fare il salto di qualità. E allora sì, guardo ai nerazzurri che sono davanti. Secondo me non è ancora abbastanza quello che sta dando Leao. Mi rendo conto di non essere in un gruppo enorme di persone che la pensano come me, però penso che se lui migliorasse un pochino, questo Milan migliorerebbe”.