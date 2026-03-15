Milan, Lazio ai ferri corti? Le ultime sul match

Il centrocampo dei biancocelesti ha perso due elementi chiave e Sarri dovrà improvvisare un adattamento efficace

È una Lazio con molte assenze quella che sfiderà il Milan stasera allo stadio Olimpico di Roma. In particolare, c’è una forte carenza nel centrocampo, poiché i due registi della squadra di Maurizio Sarri non saranno disponibili: Danilo Cataldi, infortunatosi al polpaccio nell’ultima partita contro il Sassuolo, e Nicolò Rovella, che ha subito un intervento chirurgico alla spalla alcune settimane fa.

Pertanto, il difensore Patric dovrebbe essere posizionato come playmaker davanti alla difesa, spostato in avanti di qualche metro. Lo spagnolo ha già ricoperto questo ruolo contro i neroverdi, dopo che Cataldi ha lasciato il campo per infortunio. La Gazzetta dello Sport informa oggi che Sarri sperava di recuperare almeno Basic per il centrocampo, ma il croato salterà anche la partita contro il Milan.

Questa è la formazione probabile della Lazio: (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Porvstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.