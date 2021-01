Coppa Italia, Milan 5-4 Torino: le statistiche e le curiosità da San Siro

Coppa Italia, Milan 5-4 Torino: le statistiche

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dopo quelli in Europa League contro il Rio Ave, anche in Coppa Italia contro il Torino i calci di rigore sorridono ai rossoneri. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, dopo lo 0-0 dei tempi supplementari, il Milan ha battuto i granata dal dischetto (5-4) e si è qualificato per i Quarti di finale. Una vittoria sofferta, meritata e preziosa, che permette al Diavolo di andare avanti in questa competizione. Vediamo i principali numeri prodotti dal campo di San Siro:

1- Il Milan ha superato gli Ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime dodici stagioni. 2- Il Milan ha superato il turno di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni in cui ha partecipato alla lotteria dei rigori. 3- Il Milan ha superato il turno in tutte le ultime tre occasioni in cui ha incontrato il Torino negli Ottavi di finale di Coppa Italia. 4- Il Milan è andato ai supplementari solo due volte nelle ultime otto partite di Coppa Italia, in entrambe le occasioni contro il Torino. 5- Il Milan ha ottenuto un successo e un pareggio in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui ha affrontato in due incontri consecutivi la stessa formazione in tutte le competizioni.

6- Era dallo scorso novembre (contro il Lille) che il Milan non rimaneva a secco di reti in una gara ufficiale. 7- Il Milan ha colpito dieci legni nelle ultime dieci partite, considerando tutte le competizioni. 8- Ciprian Tătărușanu ha tenuto la porta inviolata in tre dei quattro match con Milan in tutte le competizioni. 9- Alessio Romagnoli è l’unico giocatore titolare in tutte e cinque le sfide giocate dal Milan in Coppa Italia con Stefano Pioli in panchina (dall’inizio della scorsa stagione). 10- Sono trascorsi 325 giorni dalla precedente gara giocata da Mateo Musacchio con il Milan (contro la Fiorentina nel febbraio 2020).

