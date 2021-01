Coppa Italia, le probabili formazioni del derby tra Inter e Milan

MILANO – Le probabili formazioni del derby tra Inter e Milan valido per i quarti di finale di Coppa Italia ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Colarossi e dal quarto uomo Chiffi; al VAR ci sarà Banti di Livorno, AVAR Paganessi.

Inter, qualche cambio in vista per Conte

Antonio Conte, dopo il secondo posto al termine del girone d’andata proprio alle spalle del Milan, opterà per qualche cambio nella formazione titolare di questa sera. In porta sarà confermato capitano Handanovic, così come due terzi della difesa: agiranno Skriniar come braccetto destro, De Vrij al centro e Kolarov a sinistra al posto di Bastoni. A centrocampo confermati solo Brozovic e Barella, mentre Gagliardini, Darmian e Perisic prenderanno il posto rispettivamente di Vidal, Hakimi e Young. Davanti riposa Lautaro Martinez: in coppa con Lukaku ci sarà Alexis Sanchez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

Milan, problemi di formazione per Pioli

Non fa in tempo a respirare l’infermeria di casa Milan: anche stasera Stefano Pioli non avrà molta possibilità di scelta. Ma andiamo con ordine: innanzitutto mancherà Gigio Donnarumma per squalifica e al suo posto sarà schierato Tatarusanu. In difesa riposerà Calabria con Diogo Dalot al suo posto, poi i titolari Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Tonali è in dubbio: al suo posto in mediana, al fianco di Kessie, ci sarà Meité. Davanti confermato Ibrahimovic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sulla trequarti; panchina iniziale per Mandzukic (non al meglio) e Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<