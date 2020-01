Coppa Italia, le pagelle di Milan-Torino di Tiziano Crudeli

Milan 4-2 Torino, le pagelle

MILANO – Le pagelle di Milan-Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia e terminata , fornite per ilMilanista.it da Tiziano Crudeli.

G. DONNARUMMA – 6,5

Come al solito, è lui a tenere in piedi il Milan quando la squadra sgamba con parate sempre importanti.

CONTI – 5,5

Prestazione altalenante per il terzino destro: alterna ottime chiusure e interessanti sgroppate a qualche sbavatura in copertura.

KJAER – 6,5

Ha i piedi di un centrocampista e Pioli fa affidamento sui suoi (ottimi) lanci lunghi. Benissimo nelle chiusure disperate nel finale dei 90 regolamentari e del primo tempo supplementare, meno nell’uno contro uno.

ROMAGNOLI – 6

Preciso il capitano rossonero nel confronto corpo a corpo con Belotti.

THEO HERNANDEZ – 6

Un po’ più bloccato rispetto al solito, ha l’occasione di trovare il goal nel primo tempo supplementare, ma si fa ipnotizzare da Sirigu.

CASTILLEJO – 6,5

Si danna l’anima per tutta la gara, facendo bene anche in fase offensiva. Deve migliorare nelle scelte, ma bene così Samul.

KRUNIC – 5

Fa tanta legna in mezzo al campo, ma con la palla tra i piedi (e, sopratutto al tiro) è assolutamente rivedibile.

BENNACER – 6

Spende tantissimo nelle due fasi, combattendo su tutti i palloni e gestendolo un’immensità. Domenica mancherà tanto.

BONAVENTURA – 5,5

Il goal al 12esimo e nient’altro, Jack non è più quello di una volta e la vita a tutta fascia non lo aiuta più di tanto.

REBIC – 6

Gran primo tempo, col super assist per il goal di Bonaventura. Spento nella ripresa, ma è sempre pericoloso quando va al dribbling.

PIATEK – 4,5

Prestazione assolutamente incolore, esce tra i fischi di San Siro.

IBRAHIMOVIC – 6

Il suo ingresso cambia il vento della gara, nonostante il goal sbagliato al 93esimo (uno come lui non può fare un errore del genere) faccia gridare anche i più romantici. Trova la prima rete a San Siro nel secondo tempo supplementare, chiudendo la gara e facendo ribollire San Siro di passione.

CALHANOGLU – 8

Entra, segna il pareggio portando il Milan ai supplementari e segna il goal vittoria, sprecando, nel mezzo, un’occasione colossale. Che sia la svolta?

RAFAEL LEAO – 6,5

Quando punta fa paura, ma deve essere più costante. Suo l’assist per il goal di Ibrahimovic.

all. PIOLI – 7

Indovina cambi e il momento in cui farli: il 4-4-2 deve registrarsi meglio in fase difensiva, ma con quei lì davanti se ne può fare di strada. CLICCA QUI>Intanto, ecco gli highlights del match tra Milan e Torino