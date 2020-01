Calhanoglu salva il Milan, 4-2 d.t.s. al Torino: rossoneri in semifinale

Milan 4-2 Torino, il commento

MILANO – Il Milan batte per 4 a 2 il Torino, guadagnandosi, dopo i tempi supplementari, il doppio confronto nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Prestazione altalenante per i rossoneri, passati in vantaggio con Bonaventura e poi raggiunti nel primo tempo da Bremer; lo stesso Bremer, nella ripresa, trova il clamoroso vantaggio granata al 70esimo, reso vano, però, dal goal al 91esimo di Calhanoglu che porta la gara ai supplementari. Nei 30 minuti aggiuntivi, il Milan trova due goal e qualificazione, prima con Calhanoglu e poi con Zlatan Ibrahimovic.

Il 4-4-2 di Pioli, dunque, sta dando i suoi frutti, con una potenzialità offensiva del Milan che, con il poker Ibrahimovic, Leao, Castillejo e Rebic, fa davvero paura; da registrare, ancora, la fase difensiva. La crescita, però, c’è ed è evidente: quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. CLICCA QUI>Intanto, ecco le pagelle di Milan-Torino di Tiziano Crudeli

PRIMO TEMPO | Il Milan parte subito forte, con Ante Rebic in grandissimo spolvero. È proprio il croato a servire al 12esimo l’assist del vantaggio rossonero firmato da Jack Bonaventura, bravissimo a spingere in porta dall’area piccola il cross basso dal fondo del compagno col numero 18; il pareggio granata arrivata in contropiede al 34esimo, grazie a Bremer, abile a battere Donnarumma dopo un uno-due con Verdi. Nel finale di tempo, goal annullato a Rebic per fallo di mano di Piatek.

SECONDO TEMPO | Ripresa cominciata a rilento, con le due squadre che, più che creare azioni pericolose, si sfidano sull’intensità e sui ribaltamenti da una parte e dell’altra. Ci pensa, però, Bremer a spezzare l’equilibro, con la doppietta personale messa a segno al 70esimo con un preciso colpo di testa: 1-2 e Torino in vantaggio. Il Milan, così, si getta all’attacco e le azioni dei rossoneri trovano frutto al 91esimo, con il goal dal limite del neo entrato Calhanoglu. Nell’ultimo minuto di gara, Ibrahimovic ha per due volte l’occasione per la vittoria, ma lo svedese prima spreca clamorosamente a porta vuota e poi si vede ribattere da Sirigu un destro violento di prima intenzione. 2-2 dopo i 90 minuti e tempi supplementari.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE | Dopo il pareggio nei 90 regolamentari, spazio ai 30 dei supplementari. Pronti via e occasione colossale per Calhanoglu, servito ottimamente da Rafael Leao: tiro un po’ sufficiente e Sirigu miracoloso a salvare il risultato. Risponde il Torino in contropiede, con Ola Aina che impegna Donnarumma in diagonale e Kjaer che salva sul tap-in di De Silvestri. Al 102esimo filtrante meraviglioso di Calhanoglu per Theo Hernandez, il quale, tutto solo davanti a Sirigu, si fa ipnotizzare dal portiere granata, bravissimo anche sulla successiva conclusione dello stesso terzino rossonero.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE | Il Milan, in palla e con più forza, domina gli ultimi 15 minuti supplementari vincendo la gara e portando la qualificazione a casa: prima il goal di sinistro di Calhanoglu servito dal neo entrato Kessie, poi il goal di Ibrahimovic su assist di Leao. CLICCA QUI>Intanto, ecco le pagelle di Milan-Torino di Tiziano Crudeli