Milan, Massa si salva nelle controversie: la moviola

Ci sono stati degli episodi controversi nella gara di ieri e l'arbitro Massa è stato abbastanza capace nel giudizio

La partita di Fiorentina e Milan non ha presentato molte situazioni controverse riguardanti l’arbitraggio che richiedessero approfondimenti o sollevassero polemiche. L’arbitro Massa ha gestito la partita in maniera eccellente, non commettendo realmente errori.

Basti pensare al giudizio espresso questa mattina dal Corriere dello Sport sulla prestazione dell’arbitro di Imperia. Massa ha ricevuto un buon punteggio (6,5) nella sua valutazione. Nello specifico, l’episodio di Parisi è stato valutato in modo corretto. Non vi era alcuna possibilità che vi fosse calcio di rigore dal momento che “c’era troppo poco”.

Massa ha saputo tenere fede alla gara in modo imparziale ed è stato abbastanza lucido assieme al VAR nell’interpretazioni di diversi episodi che avrebbero potuto cambiare la gara in diverse modi.