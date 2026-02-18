IlMilanista.it
Milan, Biasin sulla sfida contro il Como: le parole

Lorenzo Focolari – 18 Febbraio, 17:25

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato delle dichiarazioni sulle possibilità del Milan nell'incontro di stasera

Fabrizio Biasin, nel suo articolo su TMW, ha commentato così il match tra Milan e Como.

“Il destino della corsa al titolo per il Milan potrebbe dipendere dalla partita di questa sera contro il Como? È probabile, e sarà influenzato principalmente da due aspetti: 1) In che modo il Milan affronterà l’assenza di uno dei calciatori più forti della Serie A (Rabiot). 2) Come si comporterà Nico Paz a San Siro dopo alcune prestazioni non all’altezza”.

Vedremo quale spettacolo ci attenderà questa sera. Il Milan vuole mantenere alti i suoi ritmi di proseguimento in questo campionato mentre il Como deve rialzarsi dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina.