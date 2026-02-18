Milan, Biasin sulla sfida contro il Como: le parole

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato delle dichiarazioni sulle possibilità del Milan nell'incontro di stasera

Fabrizio Biasin, nel suo articolo su TMW, ha commentato così il match tra Milan e Como.

“Il destino della corsa al titolo per il Milan potrebbe dipendere dalla partita di questa sera contro il Como? È probabile, e sarà influenzato principalmente da due aspetti: 1) In che modo il Milan affronterà l’assenza di uno dei calciatori più forti della Serie A (Rabiot). 2) Come si comporterà Nico Paz a San Siro dopo alcune prestazioni non all’altezza”.

Vedremo quale spettacolo ci attenderà questa sera. Il Milan vuole mantenere alti i suoi ritmi di proseguimento in questo campionato mentre il Como deve rialzarsi dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina.