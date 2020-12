Conti, l’ultima da titolare il 21 luglio contro il Sassuolo

MILANO – Questa sera il Milan affronterà lo Sparta Praga nell’ultima giornata dei gironi di Europa League. Per il match delle Generali Arena, Pioli schiererà nella formazioni ufficiale Andrea Conti. L’ex Atalanta in questa stagione è subentrato solo nel match d’andata e non è mai partito titolare. Per trovare l’ultima partita in cui il terzino classe ’94 in cui giocò titolare bisogna risalire al 21 luglio, quando Pioli lo schierò contro nel match del Mapei Stadium. Quella volta Conti dovette dare forfait dopo 10 minuti: un infortunio che chiuse la sua stagione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<