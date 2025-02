Milan News – Conte nuovo allenatore: clamoroso annuncio in diretta TV

Appena qualche giorno fa, già prima della sconfitta del Milan contro il Feyenoord in Champions League , vi avevamo anticipato che il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera era tutt'altro che scontato. Superfluo dunque sottolineare ora, dopo l'amara eliminazione, che la questione è e sarà ancora di strettissima attualità. Così come per Theo Hernandez si apriranno le porte del calciomercato estivo, anche per Conceicao si passerà attraverso profonde valutazioni in casa Milan. Senza una svolta concreta nel finale di stagione e - soprattutto - senza la qualificazione alla prossima Champions League, l'epilogo sarà scontato .

Anche in caso di quarto posto però, non è comunque detto che Ibrahimovic e soci confermino Conceicao per la prossima stagione. Il Feyenoord infatti ha aperto una ferita più profonda del previsto, mettendo alle strette il tecnico portoghese dopo un mercato invernale importante e fatto su misura per lui. E, in tutto questo, già si parla di sostituti e di possibili nuovi allenatori. In particolare, attenzione a una news clamorosa rivelata in diretta TV che riguarda addirittura Antonio Conte: ecco tutti i dettagli <<<