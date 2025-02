Milan News – Bomba Conte, annuncio da brividi: “Pare che…”

In questi giorni si sta parlando molto del futuro della panchina del Milan. Senza dubbio, Sergio Conceicao non è riuscito a dare una vera e propria sterzata alla stagione rossonera, nonostante un calciomercato invernale decisamente imponente. La svolta non è arrivata, tanto che - oltre all'eliminazione dall'attuale Champions - è a forte rischio anche la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. E nel caso in cui il Milan dovesse mancare questo obiettivo, allora la possibilità che Conceicao dica addio ai rossoneri a fine stagione è molto concreta. Per questo motivo, già nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare diversi nomi in orbita Milan come possibili sostituti del tecnico portoghese.