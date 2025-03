Milan News – Conte, annuncio da brividi! Rivelazione improvvisa poco fa

La panchina del Milan resta uno dei temi più caldi e discussi in casa rossonera, visto che il Diavolo cambierà allenatore alla fine di questa stagione. Come sappiamo, la dirigenza (con Giorgio Furlani in testa) sta già lavorando per gettare le basi di un nuovo corso tecnico, che partirà dalla scelta di un nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici in questo senso è il profilo che sembrerebbe più accreditato, almeno per il momento.