Milan News – Colpo di scena Conte! Annuncio col botto: “Pare che…”

Come vi abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse ore, Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan. E sarà proprio lui a decidere il prossimo allenatore rossonero, quello con cui aprire un nuovo ciclo e affidare il nuovo progetto tecnico attualmente in cantiere. Occhio allora ad alcuni nomi molto vicini proprio a Paratici. In lizza c'è ad esempio Massimiliano Allegri, che ha lavorato insieme al dirigente ai tempi della Juventus. I due, però, non si sono lasciati benissimo, tutt'altro.