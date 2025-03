Conte al Milan, annuncio col botto: “Tutto vero!” / News

Il futuro della panchina del Milan è uno dei temi più caldi di casa rossonera in questo periodo. Giorgio Furlani presto sceglierà il nuovo direttore sportivo, con il quale poi si deciderà anche il prossimo tecnico che prenderà le redini del Milan dopo Conceicao. A proposito: il portoghese, nonostante alcune voci che sono circolate nelle scorse ore, non ha praticamente chance di essere riconfermato. Si viaggia spediti dunque verso un ribaltone totale, con un nuovo ds (occhio sempre a Fabio Paratici in pole position), nuovo allenatore e anche un nuovo gruppo squadra che verrà creato e plasmato nel corso del prossimo calciomercato estivo con cessioni e nuovi colpi.