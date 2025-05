Conte al Milan, Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Io posso dirvi che…”

1 di 2

Milan News

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del Milan.

Scelto Tare come nuovo direttore sportivo, adesso parte ufficialmente la caccia al nuovo allenatore del Milan. Ecco le ultime news in merito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta Sky.

Il casting allenatore è apertissimo in casa Milan. Furlani ha puntato su Igli Tare come nuovo DS e adesso il dirigente albanese dovrà scegliere il prossimo tecnico sul quale puntare forte per aprire un nuovo ciclo. Ecco perché sono davvero tanti gli allenatori accostati al club di Via Aldo Rossi.

Nuovo allenatore Milan: occhio alle sorprese

Come vi abbiamo già ampiamente raccontato già nei giorni scorsi, i primissimi nomi sul taccuino di Tare e soci sono quelli di Vincenzo Italiano - legato però al Bologna - e del grande ex Massimiliano Allegri - attualmente libero, ma bloccato dal Napoli in vista del post-Conte. E allora spazio anche ad altre ipotesi per la panchina rossonera, senza escludere anche alcune possibili e clamorose sorprese. Proprio di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky, parlando tra le altre cose anche della suggestione Conte in ottica Milan: i dettagli <<<