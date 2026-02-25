Milan, Fullkrug confermato con l’Europa? Il punto

Se il Milan riuscisse a centrare la Champions League allora nuovi scenari si potrebbero aprire sul piano economico

Marco Pasotto ha formulato alcune considerazioni sul futuro del Milan: “Nella prossima stagione, a prescindere dalla conferma matematica, il Diavolo parteciperà alle competizioni europee e sarà quindi necessario aumentare il numero di armadietti a Milanello. Come si può potenziare la squadra? Nel sistema attuale di gioco 3-5-2, le posizioni che richiederebbero un intervento urgente sono quattro: quella del centravanti, le due corsie esterne e la difesa. Il ruolo del centravanti è una questione che il Milan affronta da tempo, gestita inizialmente con Ibra e poi con Giroud, ma il club ha trattato questo aspetto con un certo disinteresse per quanto riguarda un progetto medio-termine. Ogni tentativo del Diavolo di risolvere il problema ha generalmente avuto esiti negativi (Gimenez). Allegri ha modificato più volte le sue scelte, sia per preferenze sia per necessità, ma il fatto che ci sia stato bisogno di un prestito per Füllkrug dimostra chiaramente le lacune presenti in quel ruolo.”

“Sulla fascia destra, dietro al titolare indiscusso Saelemaekers, c’è Athekame. Un giocatore promettente ma ancora giovane. Ha bisogno di svilupparsi con più calma e non di caricarsi di responsabilità eccessive in momenti cruciali come la lotta per il titolo o le competizioni europee. Anche a sinistra il reparto presenta delle carenze. Bartesaghi ha guadagnato il posto da titolare su Estupinan, ma quest’ultimo sta mostrando difficoltà a mantenere il livello richiesto quando è in campo. Infine, in uno dei tre ruoli d’attacco davanti a Maignan, serve un attaccante di grande esperienza e talento. Queste sono le necessità fondamentali. Per una squadra che punta al titolo e a un percorso europeo rispettabile, è imperativo alzare il livello dei giocatori di riserva. “