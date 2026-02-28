Oggi parla Max Allegri! Ecco come seguire la conferenza LIVE!

La vigilia di Cremonese-Milan entra nel vivo oggi a Milanello. Massimiliano Allegri incontrerà la stampa nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 15.30: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti e quasi certamente farà chiarezza sulle scelte di formazione, con il rebus del reparto offensivo ancora tutto da risolvere.

Il fischio d’inizio della sfida è fissato per domenica 1 marzo 2026 alle ore 12.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Zona DAZN, oltre che su Tim Vision. Aggiornamenti in tempo reale anche sul Milanista.it

Sul fronte arbitrale, la direzione di gara è stata affidata a Massa, con Meli e Alassio nel ruolo di assistenti. Ayroldi sarà il quarto uomo, mentre alla sala VAR ci sarà Guida, coadiuvato da Maggioni come assistente. Un match da non sottovalutare per il Diavolo, atteso da una Cremonese motivatissima tra le mura amiche. Le parole di Allegri nel pomeriggio daranno le prime risposte.