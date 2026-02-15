Milan, Condò lancia la provocazione alle avversarie dei rossoneri

Grazie al goal di Luka Modric, Paolo Condò ha esaminato quanta pressione sarà sulle spalle delle avversarie del Milan

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato l’Inter-Juventus, che si svolge il giorno dopo la vittoria del Milan contro il Pisa grazie a un gol di Luka Modric: “Una straordinaria giocata di Luka Modric consente al Milan di sfuggire all’angusto contesto di Pisa, affrontato con un atteggiamento arrogante e senza alcuno sforzo”.

“Quando il pareggio sembrava imminente, l’unico Pallone d’Oro della Serie A ha dimostrato il suo valore, arricchendo di ulteriori significati il match tra Inter e Juve di stasera. L’Inter continua a seguire il Milan da vicino; la Juve è ancora in corsa per due posti in Champions, poiché gli altri due sono già occupati. Un notevole carico di preoccupazione da gestire”.