Milan, Condò lancia la provocazione alle avversarie dei rossoneri

Lorenzo Focolari – 15 Febbraio, 15:26

Grazie al goal di Luka Modric, Paolo Condò ha esaminato quanta pressione sarà sulle spalle delle avversarie del Milan

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato l’Inter-Juventus, che si svolge il giorno dopo la vittoria del Milan contro il Pisa grazie a un gol di Luka Modric: “Una straordinaria giocata di Luka Modric consente al Milan di sfuggire all’angusto contesto di Pisa, affrontato con un atteggiamento arrogante e senza alcuno sforzo”.

“Quando il pareggio sembrava imminente, l’unico Pallone d’Oro della Serie A ha dimostrato il suo valore, arricchendo di ulteriori significati il match tra Inter e Juve di stasera. L’Inter continua a seguire il Milan da vicino; la Juve è ancora in corsa per due posti in Champions, poiché gli altri due sono già occupati. Un notevole carico di preoccupazione da gestire”.