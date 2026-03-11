Il Milan celebra il compleanno di Alessandro Florenzi

L'ex terzino del Milan oggi compie gli anni e la società rossonera ha celebrato questa giornata con un commento di auguri

Oggi Alessandro Florenzi festeggia il suo 35esimo compleanno. Il terzino romano si sta adattando alla sua nuova vita dopo il calcio, avendo concluso la sua carriera da calciatore del Milan alla fine della scorsa stagione, dove ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Attualmente, Florenzi lavora come commentatore sportivo per Sky Sport e si diverte anche a giocare nella Kings League. Proprio a questo aspetto si riferisce il messaggio di auguri che il club rossonero ha dedicato al suo ex giocatore sui social ufficiali: “Buon compleanno, Spizzi! Goditi la tua avventura nella Kings League! “.