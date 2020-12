Compagnoni: “A Genova Leao è stato irritante: domani dovrà dare una risposta”

MILANO – “Con il Sassuolo mancherà il giocatore che dopo Ibrahimovic vede di più la porta, Rebic. Ci sarebbe un terzo, che è Leao. Un giocatore che ha grande talento e che è stato pagato 28 milioni. La sua prestazione a Genova è stata irritante, ma domani dovrà dare una risposta perché ha una grande chance. Deve darsi una svegliata”. Così Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’atteggiamento avuto da Rafael Leao in alcuni match . >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<