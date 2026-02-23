Milan, Bucchioni commenta gli errori arbitrali

Gli errori degli arbitri e del Var stanno diventando oggetto di grandi e infinite polemiche dal momento che ne risente il campo

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato gli eventi dell’ultimo fine settimana di campionato, ancora una volta segnato da evidenti errori arbitrali:

“È uno scandalo continuo, senza interruzioni e senza fine, anche ieri il Var ha avuto un forte impatto su due partite cruciali per la qualificazione alla Champions [. . . ]. Il Var dovrebbe servire a ridurre gli errori degli arbitri, ma invece, sia a Bergamo che a San Siro, ha portato a ulteriori sbagli [. . . ].

“L’arbitro Piccinini, già insufficiente, osserva una ostruzione di Valenti che impedisce a Maignan di intervenire liberamente su un angolo e annulla il colpo di testa di Troilo del Parma. Questa è una decisione corretta secondo il regolamento, basta leggere l’articolo pertinente, e non si può considerare un errore chiaro e manifesto poiché il contatto è avvenuto e la decisione rimane un giudizio di campo. Tuttavia, il varista Camplone decide di intervenire, invita il debole Piccinini a rivedere la situazione e gli consiglia di convalidare il gol. Rivisitate l’azione di Valenti, la sua dinamica ed anche l’espressione facciale. È evidente che sta cercando di ingannare, lo sapeva già Piccinini, e il Var invece di aiutarlo ha portato a un errore [. . . ].”