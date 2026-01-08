Milan-Genoa | Come e dove vedere il match di stasera a San Siro

Si avvicina sempre di più il calcio di inizio tra Milan e Genoa in programma per le 20:45: ecco come vedere il match

Il Milan deve mantenere la corsa contro l’Inter. I rossoneri scenderanno in campo per la prima volta davanti ai propri sostenitori nel posticipo dell’ultima giornata del girone di andata. Al “Meazza” (ore 20:45) si troverà di fronte il Genoa di De Rossi, che ha ottenuto solo un punto nelle ultime quattro sfide.

Dove seguire Milan-Genoa in diretta tv

La gara tra Milan e Genoa sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile utilizzare l’app di DAZN su qualsiasi smart tv, nella sezione dedicata della Home di SkyQ e su dispositivi mobili come PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Genoa, dove seguirla in streaming

La partita sarà disponibile in streaming dal vivo esclusivamente su DAZN. L’app mobile è scaricabile da Play Store e App Store e può essere utilizzata su pc, smartphone e tablet con un semplice accesso, previa sottoscrizione dell’abbonamento. Sarà possibile seguire la cronaca testuale di Milan-Genoa in diretta sul nostro sito ilmilanista.it per gli aggiornamenti in tempo reale.