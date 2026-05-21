Il Genoa ha comunicato che sono state raggiunte le condizioni per il trasferimento definitivo di Lorenzo Colombo dal Milan. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il riscatto.

La nota ufficiale

ll Chief of Football del Club, Diego Lopez, ha dichiarato

Lorenzo Colombo, con 2. 256 minuti giocati nella Serie A Enilive 2025/26, ha affermato

"Il futuro del Genoa comincia a delinearsi dal presente: Lorenzo Colombo sarà un giocatore rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in continua ascesa, con 7 gol e 2 assist, sono state soddisfatte le condizioni per l’acquisto definitivo dell'attaccante nato a Vimercate (MI) l'8 marzo 2002, con un contratto esteso fino al 30 giugno 2029"."Abbiamo una grande fiducia nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nel suo potenziale di crescita. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già accumulato 200 presenze tra i club, diventerà un elemento fondamentale nella squadra che stiamo costruendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i suoi compagni, per il contributo in campo e nello spogliatoio."'Desideravo legarmi a un club, a una squadra e a una piazza come questa e darò il massimo per ripagare la fiducia e il supporto della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono entusiasta di continuare a indossare la maglia rossoblù: il Genoa è speciale. Sono colpito dall'atmosfera che si respira allo stadio in ogni partita e cosciente dell'importanza che rappresenta per decine di migliaia di tifosi'".

Dopo Alex Jimenez e Tommaso Pobega, anche Lorenzo Colombo ha ufficialmente detto addio al Milan. Il Grifone ha versato 10 milioni di euro nelle casse del Diavolo. Questa somma si aggiunge a quelle già ricevute dal club di via Aldo Rossi, ovvero gli 8 milioni per Pobega dal Bologna e circa 10 milioni per Jimenez dal Bournemouth, per un totale di poco meno di 30 milioni di euro.

Tuttavia, questo importo potrebbe aumentare presto poiché ci sono altri giocatori di appartenenza al Milan che potrebbero essere riscattati

Alvaro Morata - Como (circa 15 milioni in totale, comprensivi del prestito e dell'obbligo di riscatto)Filippo Terracciano - Cremonese (obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 3,5 milioni)Yunus Musah - Atalanta (diritto di riscatto a 26 milioni)Samuel Chukwueze - Fulham (diritto di riscatto a 24 milioni)Ismael Bennacer - Dinamo Zagabria (diritto di riscatto a 10 milioni)