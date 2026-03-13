Milan, Zaccagni scalda il clima per i rossoneri: le parole

Il capitano della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha osservato cosa servirà per battere il Milan

Dopo l’entusiasmante trionfo nel Derby di Milano contro l’Inter, avvenuto cinque giorni fa a San Siro grazie al gol di Pervis Estupinan, il Milan è ora completamente focalizzato sul prossimo incontro di campionato, altrettanto impegnativo. Nel 29° turno di Serie A, i rossoneri affronteranno la Lazio, squadra che ha avuto successo contro il Diavolo in trasferta quest’anno, durante gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali della Lazio. Ecco un estratto delle sue parole.

Zaccagni ha parlato riguardo al significato di sfidare il Milan in questo periodo della stagione: “Ci vorrà una Lazio impeccabile, sotto ogni aspetto. Ci troveremo di fronte a una delle formazioni più forti del campionato, con un team significativo composto da molti grandi giocatori. Tuttavia, abbiamo preparato bene la partita e siamo pronti”.