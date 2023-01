Milan, clamoroso: l’ex capitano rossonero all’Inter? E Brozovic…

Fantamercato o realtà? Kessiè potrebbe tornare in Serie A. Ma dall'altra parte del Naviglio. E il croato piace molto a Xavi

In queste ore impazzano le voci di mercato che accosterebbero l'ex capitano del Milan Franck Kessiè all'Inter. Con il suo ritorno in Serie A, si parla di partenza per Marcelo Brozovicche in tal modo si trasferirebbe in bluagrana. Secondo la Repubblica: "I dirigenti dei due club torneranno a confrontarsi. Simone Inzaghi ha dato il suo placet allo scambio ma per i vertici nerazzurri Brozovic rimane un patrimonio da valorizzare. Il regista croato, inoltre, si trova bene a Milano e l'idea di cambiare squadra in corso di stagione non è nelle sue intenzioni, anche se al Barcellona di Xavi, suo idolo da ragazzo, è difficile dire di no".

E ancora: "L'allenatore del Barcellona ha bocciato l'acquisto di Kessié, con il calciatore che ha avuto tante offerte nel corso di questi mesi, Tottenham in primis, ma la sua volontà, finora, è sempre stata quella di rimanere in Liga. L'idea di tornare in Italia, a Milano, lo stuzzica e non poco, motivo per il quale non ha chiuso le porte a un eventuale ritorno a casa". Il Barça ha preso l’ivoriano a parametro zero la scorsa estate dai rossoneri ed ha un contratto che lo lega con i blaugrana valido fino al 2026 a 6,5 milioni netti (più 1 di bonus) a stagione.

E su per giù l'ingaggio di Brozovic ci somiglia (il croato ne percepisce 6,5 ma tutto compreso) e anche lui è legato all'Inter per i prossimi tre anni. Anagraficamente l'ivoriano però è più giovane di tre anni e secondo il Barcellona lo vedrebbero più adatto per il loro gioco (soprattutto se a giugno Busquets decidesse di appendere gli scarpini al chiodo). Specularmente Kessie all’Inter potrebbe fare il caso di Inzaghi e sarebbe perfetto per il suo solito 3-5-2, al fianco di un altro ex del Milan (Hakan Calhanoglu). In più in casa Inter ci sarebbe la carta Asllani e Gagliardini (il quale potrebbe partire a giugno se non già nell'immediato). La società nerazzurra non vuole prendere decisioni di pancia anche perché il croato risulterebbe economicamente più caro rispetto all'ex rossonero.