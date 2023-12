News Milan / Clamoroso: Pioli via subito? Gira una voce: “Al suo posto…”

L'ennesima pesante sconfitta del Milan contro l' Atalanta ha gettato nello sconforto - una volta ancora - tutto l'ambiente rossonero. I tifosi in queste ore stanno manifestando tutto il loro sconforto, la loro delusione e la loro rabbia sul web e sui social, dove lo slogan principale è sempre e solo uno: #PioliOut . La situazione si è fatta veramente pesantissima per il tecnico rossonero, ormai accerchiato e subissato da una miriade di critiche. La società, anche dopo il 3-2 di Bergamo, ha riconfermato Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ma per quanto ancora?

Come vi abbiamo sempre detto, il ciclo Pioli sta - lentamente ma inesorabilmente - giungendo al termine. A fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, il Milan cambierà guida tecnica. Ma attenzione perché le cose potrebbero anche prendere una piega diversa a breve. Già perché se i rossoneri non dovessero vincere contro il Newcastle rimanendo dunque fuori non solo dalla Champions League ma anche dall'Europa League, allora la proprietà potrebbe decidere veramente di cambiare subito ed esonerare Pioli. Tanto che, stando a una sorprendente notizia arrivata proprio in queste ore, sarebbe già pronta una soluzione clamorosa per la panchina del Milan <<<