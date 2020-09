Chiesa al Milan? Si, ma verso la fine del mercato

MILANO – La dirigenza rossonera e i tifosi hanno un sogno: vedere Federico Chiesa al Milan. Il giovane della Fiorentina ha fatto sapere al presidente della Viola Rocco Commisso che vuole restare in Serie A. Il club di via Aldo Rossi, al momento, è l’unica società ad avere manifestato interesse per l’esterno senza mai, però, presentare un’offerta ufficiale. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” però la trattativa potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra enorme novità in casa Milan. Nuovo ribaltone totale, sta circolando una voce pesantissima: possibile clamoroso ritorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA